Орбан рассказал о своей жизни после поражения на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после поражения на выборах он сначала испытал пустоту, а теперь лечится трудотерапией. О жизни после проигранного голосования политик рассказал в интервью порталу Patriota.

«Я чувствовал боль и пустоту. В воскресенье я чувствовал только боль, а в понедельник — пустоту, и с тех пор я лечусь с помощью трудотерапии, и я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить ее», — рассказал Орбан.

Орбан рассказал о своем самом большом сожалении

13 апреля сообщалось, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Виктор Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.