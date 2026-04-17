Трамп высказался о возобновлении ударов по Ирану

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в штат Невада рассказал, при каких условиях будут возобновлены удары по Ирану. Об этом пишет ТАСС.

© Лента.ру

Американский лидер заявил, что нанесение ударов по Ирану возобновится разу же, если сделка по урегулированию конфликта не будет совершена до истечения срока действия режима прекращения огня.

«Я бы сказал, что, если сделки не будет, бои возобновятся», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности продления режима прекращения огня.

Трамп заявил о завершении операции против Ирана

До этого в Израиле заявили о том, что в силу вступил 10-дневный режим прекращения огня в Ливане.

В свою очередь Дональд Трамп рассказал о первых за 34 года переговорах между Израилем и Ливаном на уровне своих лидеров.