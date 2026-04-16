В НАТО заявили, что альянсу сложно выбивать средства на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу сложно выбивать деньги на оборону из национальных бюджетов стран-членов блока. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рютте, безопасность является «основой процветания», а времена нестабильности наносят удар по обществу и экономике. При этом получение денег на повышение обороноспособности, как заявил генсек, является сложным процессом.

«Увеличение расходов на оборону необходимо для того, чтобы у нас были силы, ресурсы и возможности, чтобы обезопасить наше население. И мы знаем, и это справедливо для всех союзников, что существуют сложные дебаты по принятию решения по бюджетам и выделению все больше средств на оборону», — заявил он.

Рютте добавил, что эта тема станет одной из основных на июньском саммите организации в Турции.

Ранее Рютте объявил о новом пакете помощи Украине.