Европейский союз не сможет ослабить Россию, поставить ее на колени, рассказал в ходе встречи со студентами премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

Глава кабмина заметил, что Брюссель не идет на переговоры, твердит о продолжении конфликта. Позиция ЕС, добавил он, обусловлена убежденностью европейцев в том, что они смогут ослабить Россию за счет затягивания кризиса на Украине.

По его мнению, стратегия, подразумевающая давление на Россию до тех пор, пока она не встанет на колени, является плохой и неработающей.

«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — подчеркнул Фицо.

Напомним, что ранее глава кабмина Словакии неоднократно говорил о стойкости россиян. В частности, в октябре 2025 года он раскритиковал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за высказывания о «необходимости» продолжать конфликт на Украине.

Политик отметил тогда, что Джонсон продолжает поддерживать линию продолжения противостояния на Украине с тем, чтобы поставить Россию на колени. Он добавил: «вы хорошо знаете: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки».