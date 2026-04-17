СМИ раскрыли, что произошло после предупреждения Медведева Европе
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поразил весь мир предупреждением Европе об украинских предприятиях по производству беспилотных летательных аппаратов, сообщает Sohu.
Весь мир 15 апреля был шокирован заявлением Медведева, поделились своей точкой зрения авторы публикации. «Он предупредил Европу, что она находится под прицелом российских ракет», — отмечается в статье.
По мнению обозревателей издания, подобные заявления подрывают моральный дух Запада и заставляют его быть более осторожным в отношении Российской Федерации.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым, предприятия украинских компаний, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них, расположены на территории европейских государств.
Медведев назвал эту публикацию перечнем потенциальных законных целей Вооруженных сил России.
В Кремле не раз говорили о том, что Российская Федерация никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.