В ЮАР бывший полицейский чиновник попал в курьезную ситуацию
Джулиус Мхаванази, бывший заместитель начальника департамента полиции города Экурхулени (ЮАР), во время заседания Комиссии Мадланги по делу о коррупции попал в курьезную ситуацию. Видео инцидента опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.
Комиссия Мадланга — это общественная организация, которая проводит расследование предполагаемой коррупции, политического вмешательства и преступных действий в системе уголовного правосудия ЮАР.
На кадрах ролика бывший высокопоставленный силовик одной рукой держит влажные салфетки, второй наушник. Он прикладывает устройство к уху, слушает, затем откладывает его.
После этого Мхаванази расправляет салфетки, протирает лоб и убирает их. Одна из салфеток остается у него на голове.
Участники заседания обращают внимание на комичный вид мужчины, смеются над ним, затем просят его убрать прилипший листок.
По данным из открытых источников, в ноябре 2025 года Мхаванази был отстранён от должности властями Экурхулени на фоне обвинений в коррупции, злоупотреблении властью и незаконных продвижениях по службе.