В Израиле отреагировали на угрозу России ударить «Орешником» по их заводу

В Израиле отреагировали на угрозу со стороны России ударить «Орешником» по европейским заводам, которые помогают Украине в производстве комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как пишет израильское издание Ynet, под прицелом компания, базирующаяся в городе Хайфе.

«По версии Москвы, базирующаяся в Хайфе компания поставляет ключевые модули связи для беспилотников. В России утверждают, что именно такие компоненты обеспечивают работу систем дистанционного управления, используемых украинскими дронами», — отмечается в публикации.

До этого Министерство обороны России раскрыло все адреса европейских предприятий, которые производят дроны и комплектующие к ним для ударов по территории России. В списке числится 11 филиалов, расположенных в разных странах.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть точные координаты опасных для страны объектов, и по ним можно в любой момент запустить «Орешник».