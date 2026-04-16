На Западе объявили о новом пакете помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Бельгия в рамках НАТО объявила об очередном пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости.

На Западе объявили о новом пакете помощи Украине
Он заявил, что на заседании контактной группы по Украине многие союзники сделали свои вклады в помощь Киеву.

Ранее депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по иностранным делам Герольд Оттен заявил, что попытками расширить партнерство с Киевом и выделить ему кредиты, канцлер ФРГ Фридрих Мерц все глубже втягивает страну в конфликт на Украине.

До этого Мерц заявил, что у Киева есть собственные дальнобойные ракеты, поэтому ему не нужны Taurus от Германии.