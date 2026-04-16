Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Бельгия в рамках НАТО объявила об очередном пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что на заседании контактной группы по Украине многие союзники сделали свои вклады в помощь Киеву.

Ранее депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по иностранным делам Герольд Оттен заявил, что попытками расширить партнерство с Киевом и выделить ему кредиты, канцлер ФРГ Фридрих Мерц все глубже втягивает страну в конфликт на Украине.

До этого Мерц заявил, что у Киева есть собственные дальнобойные ракеты, поэтому ему не нужны Taurus от Германии.