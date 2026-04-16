Названы возможные сроки достижения мирного соглашения между США и Ираном

По мнению ряда лидеров стран Персидского залива и европейских государств, для урегулирования ситуации и достижения мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном может потребоваться около полугода. Об этом сообщает Bloomberg.

«Некоторые лидеры арабских стран Персидского залива и европейских стран считают, что для завершения мирного соглашения между США и Ираном потребуется приблизительно шесть месяцев», — говорится в публикации.

По данным агентства, многие из лидеров Ближнего Востока и Европы настаивают на необходимости продления режима прекращения огня на время переговоров.

11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между представителями США и Ирана при содействии Пакистана. На встрече обсуждались ключевые темы, такие как разблокировка Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и прекращение военных действий. Тем не менее, участникам не удалось достичь соглашения о мире по итогам этих переговоров.