Журналист обратил внимание на конфуз на пресс-конференции Зеленского и Йеттена

Переводчикам-синхронистам, работавшим на совместной пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, не удалось сдержать эмоций. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Он отметил, что в Нидерландах выступил «киевский нищий и криминальный авторитет».

«Но его (Зеленского. — «Газета.Ru») переводчики забыли выключить микрофоны — они случайно выразили свои чувства по поводу его гневной тирады», — написал Боуз.

Совместная пресс-конференция Зеленского и Йеттена в Нидерландах состоялась 16 апреля. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса украинского лидера. Работавший на ней переводчик-синхронист после последних фраз политиков выругался матом и на украинском признался, что у него «такой пресс-конференции еще никогда не было».

На Украине назвали условие ухода Зеленского в отставку

Вскоре после завершения трансляции запись удалили из YouTube. Позднее офис Зеленского опубликовал ролик уже в отредактированном виде.

5 января Владимир Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Беседа длилась около трех часов, и в ходе нее глава государства несколько раз позволил себе употребить русские матерные выражения. В частности, он использовал обсценную лексику, когда возмущался из-за отказа США вводить санкции против РФ перед началом вооруженного конфликта.

Ранее Лавров оценил использование Зеленским русских матерных выражений.