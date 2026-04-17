Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию «глобальной угрозой» во время обращения к участникам церемонии награждения премии «Четыре свободы» в Нидерландах, пишет украинское издание «Зеркало недели».

© Газета.Ru

Зеленский заявил, что в основе конфликта России и Украины якобы лежит утверждение, что «Украины не существует» и она «является частью России». По мнению Зеленского, Россия якобы хочет полностью «стереть с лица земли» Украину и «не только» ее.

«Россия неоднократно открыто заявляла, что хочет контролировать всех своих соседей. Хочет решать, какой должна быть безопасность в Европе и должна ли она вообще быть. Россия распространила свою идею войны вплоть до Сирии и Африки. Это действительно глобальная угроза. Важно, что многие в мире именно так и воспринимают это — как глобальную угрозу», – заявил Зеленский.

В апреле бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что он делает «бесконечный поток заявлений», которые редко превращаются в конкретные действия и напоминают «сценарий дешевого сериала». В марте Мендель назвала поведение Зеленского «возмутительным».

16 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, однако подчеркнул, что пока он сосредоточен на Иране.

14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с США по Украине. 16 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не проявила никакой воли к миру во время пасхального перемирия.