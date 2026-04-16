Переводчик выругался матом после конференции Зеленского в Нидерландах
Офис Владимира Зеленского был вынужден экстренно удалить запись пресс-конференции украинского лидера в связи с излишней эмоциональностью переводчика с украинского языка. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, трансляция выступлений Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена велась в официальном Youtube-канале офиса.
Политики рассказали о текущей повестке, достигнутых соглашениях. Сразу после их прощальных слов в эфире послышался мат — переводчик не выдержал и заявил, что такой «сложной» конференции у него еще никогда не было.
Коллега, также задействованная в синхронном переводе, поддержала его фразой «Господи Иисусе» на английском языке.
Журналисты заметили, что через некоторое время запись снова появилась на канале, но уже в сокращенном виде.
Ранее сообщалось, что переводчицы во время визита Зеленского в Гаагу в декабре 2025 года дважды перепутали Россию и Украину.
Одна из них «потребовала», чтобы «Россия компенсировала России все убытки», а вторая «предложила» Европе продолжить давить на Украину.