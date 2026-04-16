Бывший вице-губернатор убил жену и покончил с собой

Бывшего вице-губернатора американского штата Вирджиния Джастина Фэрфакса и его жену Серину нашли мертвыми. Об этом пишет газета The Washington Post.

В полиции сообщили, что между супругами произошел бытовой конфликт.

Фэрфакс сначала убил свою жену, а затем покончил с собой. Политик был представителем Демократической партии, вице-губернатором он был избран в 2017 году.

Других подробностей пока не сообщается.

