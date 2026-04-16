Пока вы не уснули: откуда велась атака на Туапсе и реакция Кремля на обращение Бони к Путину

Раскрыто, откуда ВСУ могли нанести смертельный удар по Туапсе

ВСУ могли нанести удар по Туапсе либо из акватории Черного моря, либо с территории Херсонской области. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара ВСУ по Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. Один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины обратились за медицинской помощью.

Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл реакцию Кремля на обращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости.

Песков, в частности, заявил, что в Кремле видели ролик Бони, и подчеркнул, что оно действительно обратило стало популярным.

Военкор обвинил записавшего предсмертное видео Воеводу в «спектакле на потеху противника»

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, вышедший на связь после записи предсмертного видео, устроил «спектакль на потеху противника». В этом его обвинил военкор Юрий Котенок в Telegram.

Журналист назвал Воеводу шоуменом.

В России пригрозили ударом Орешника по европейским заводам

Решение об ударах «Орешником» по опасным целям в Европе будет принимать Верховный главнокомандующий России, и это может произойти в любой момент, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны со списком мест производства дронов для Украины в Европе. На своей странице в соцсети X он пожелал «европейским партнерам» спокойного сна.

Китай блокирует еще один важный морской путь

На фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном и фактической блокады Ормузского пролива, Китай перекрывает подход к стратегическому рифу Скарборо в Южно-Китайском море, пишет BILD.

Спутниковые снимки зафиксировали, что Пекин использует корабли и плавучий барьер для блокирования доступа к спорной территории, расположенной в 220 км от филиппинского острова Лусон. Обе страны претендуют на этот район, богатый рыбой и важный для торговли, но фактический контроль Китай установил еще в 2012 году.

Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Украине 700 дронами и 19 баллистическими ракетами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Европе предрекли веселые времена

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал возможный дефицит авиационного топлива в Европе, заявив, что регион ждут «веселые времена».

Об этом он написал в социальной сети X.

«Веселые времена впереди», — сказано в публикации.

Преступник расстрелял полицейских в российском регионе

В Оренбургской области преступник, находящийся в федеральном розыске, открыл огонь по полицейским. Один страж порядка убит, трое пострадали, пишет «КоммерсантЪ».

Инцидент произошел в четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка, относящемся к городу Новотроицк.

Стало известно, как российские операторы связи будут бороться с VPN

Около 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи, подписали мораторий на их расширение ради борьбы с VPN. Документ был подписан на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Мораторий предполагает запрет на аренду или ввод в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик.

Боня заплакала после ответа Кремля на ее видеообращение к Путину

Блогерша Виктория Боня поблагодарила официального представителя Кремля Дмитрия Пескова за ответ на ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Видео, в котором она заплакала после реакции Кремля, было опубликовано в ее Instagram*-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

