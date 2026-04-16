Президент Бразилии: «Трамп играет в ошибочную игру»

Андрей Дуванов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его коллега из США «играет в ошибочную игру». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на El País.

По мнению да Силва, Трамп ошибается, когда думает, что мощь США позволяет определять правила игры. Как заявил президент Бразилии, такой подход создает проблемы для США — например, конфликт в Иране поднял цены на топливо, что отразится на простых людях.

Помимо этого, да Силва также выразил беспокойство тем, что Совет безопасности ООН, созданный для поддержания мира, в данный момент ведет войну.

«Это как если бы мир был дрейфующим кораблем без какого-либо института, который бы направлял цивилизованное поведение наций. Мы столкнулись с очень, очень деликатной ситуацией: никогда со времен Второй мировой войны не было одновременно столько конфликтов. Только в прошлом году на войны было потрачено 2,7 триллиона долларов. На половину этой суммы мы могли бы покончить с неграмотностью, глобальным энергетическим кризисом и голодом для 630 миллионов человек», — заявил он.

Ранее да Силва заявил, что Трамп не имеет права просыпаться по утрам и угрожать другим странам.