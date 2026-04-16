Глава Пентагона раскрыл состояние верховного лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, несмотря на тяжелые ранения, но изуродован. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его слова в соцсети X приводит издание Clash Report.

«Считается, что он жив, ранен и изуродован», — сказал министр войны США.

12 апреля агентство Reuters писало со ссылкой на трех человек из ближайшего окружения Хаменеи, что Моджтаба не появляется на публике и перед камерами, поскольку восстанавливается после тяжелых увечий, полученных в результате авиаудара по резиденции в центре Тегерана. По данным журналистов, лицо Хаменеи было изуродовано, и он получил серьезные травмы одной или обеих ног.

При этом 10 апреля представитель иранского лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи сообщил, что новый верховный лидер лично принимал решение о двухнедельном прекращении огня.

9 марта 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана.