В Турции учителя устроили забастовку после стрельбы в школах

В Турции учителя требуют отставки министра образования Юсуфа Текина после трагедии со стрельбой в двух школах. Бастующие работники сферы образования прошли маршем до здания Министерства национального образования в Анкаре и начали сидячую забастовку.

Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Педагоги обвиняют власти в халатности и неспособности защитить учеников.

Акцию организовал отраслевой профсоюз. Участники держали плакаты: «Враг учителей Юсуф Текин — в отставку!», «Плечом к плечу против насилия».

Полиция не пустила протестующих внутрь здания. Столкновений не зафиксировали.

Ранее в Турции задержали более 80 человек за оправдание нападений на школы.

14 апреля в районе Сиверек города Шанлыурфа подросток открыл беспорядочный огонь в школе. Пострадали 16 человек.

На следующий день стрельба произошла в средней школе в турецком городе Кахраманмараш. В результате инцидента погибли девять человек.