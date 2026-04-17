Иран изменил ход войны с США с помощью мемов — его доминирование в социальных сетях стало неожиданным аспектом конфликта. Об этом пишет The Guardian.

«Иранские проправительственные аккаунты публикуют созданные с помощью ИИ анимации из конструктора Lego, связывающие дела [американского финансиста-педофила] Джеффри Эпштейна с войной [президента США Дональда] Трампа, или используют юмор и уверенность, чтобы высмеять недостатки Запада», — отмечает издание.

В это же время рейтинг американского лидера снижается. Ему пришлось удалять свой пост, где Трамп сравнил себя с Мессией, а также взять ответственность за заморозку мировой торговли.

США и Иран попробуют заново сесть за стол переговоров

«Если бы Иран мог производить разрушительные ракеты с той же скоростью, с какой он создает едкие мемы, Центральное командование США уже давно бы подняло руки в верх», — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп высказался о возможном возобновлении ударов по Ирану.