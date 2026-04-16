Лидер постсоветской страны призвала усилить поддержку Украины после ударов по Одессе
Президент Молдавии Майя Санду призвала активизировать поддержку Украины после ночных ударов по Одессе.
Об этом политик написала в Х.
«Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине», — написала она.
По словам молдавского лидера, Европа должна усилить санкции против России.
Ранее Министерство иностранных дел Украины поддержало Молдавию в выходе из Содружества Независимых Государств. В сообщении указано, что это решение якобы отражает внешнеполитические приоритеты Молдавии на пути к Евросоюзу.