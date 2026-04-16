Власти Финляндии сделали заявление о размещении ядерного оружия
Власти Финляндии заявили, что не планируют размещать ядерное оружие на территории своей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный доклад на тему изменений во внешней политике и политике безопасности.
Согласно документу, Хельсинки не будут размещать ядерное оружие в мирное время. Этот доклад дополняет предыдущий документ, который был опубликован в 2024 году — на тот момент он являлся ключевым стратегическим документом страны.
«Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время», — сказано в документе.
Ранее летчики ВВС Финляндии провели первый полет на американском истребителе F-35.