Названы условия для начала саммита по Украине в Турции

Саммит по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне в Турции возможен только после возобновления переговоров на уровне делегаций. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

«Проведение встречи на уровне лидеров возможно лишь после того, как делегации сторон вернутся к переговорному процессу и будет достигнут определенный прогресс», — заявил источник.

Без предварительных договоренностей и проработки ключевых вопросов на уровне переговорных групп результативная встреча не состоится.

Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

Собеседник добавил, что Турция готова к проведению как переговоров делегаций, так и встречи на высшем уровне, если для этого будут созданы необходимые условия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция продолжает прилагать усилия по активизации переговорного процесса с целью прекращения конфликта между Украиной и Россией.