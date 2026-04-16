Планы государств Запада против президента РФ Владимира Путина потерпели неудачу, а больше всего от их действий пострадала Украина, заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

© Московский Комсомолец

Если объединенный Запад не добился «коллапса» Путина за более чем четыре года, это говорит о том, что сама эта идея провалилась, поскольку из-за этого Украина пережила огромные страдания, и их нельзя оправдать пустыми лозунгами, поделилась своей точкой зрения она.

Автор публикации также указала на то, что Киеву необходим мир, и это единственное, к чему должен стремиться Запад.

В марте президент России Владимир Путин назвал конфликт на Украине системной ошибкой государств Запада. Глава российского государства также напомнил, что украинский кризис возник из-за поддержки западными странами государственного переворота в Киеве. По словам российского лидера, европейские государства пожинают то, что сами посеяли.