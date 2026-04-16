В Грузии запретили летать над резиденцией «фактического лидера» страны

В Грузии ввели бесполетную зону над курортным городом Абастумани, где находится резиденция основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

О необычном запрете на полеты сообщает ТАСС.

«По требованию ученых, тех, кто непосредственно работает в обсерватории и ведет наблюдения, они официальным письмом обратились к правительству Грузии, и было принято соответствующее решение», — объяснил журналистам решение генсек правящей партии Каха Каладзе.

В грузинских СМИ Иванишвили называют «фактическим лидером» Грузии. Сам он никаких государственных должностей в политической системе страны не занимает.

Ранее у сына Иванишвили Беры обнаружили российское гражданство. По информации журналистов, Бера Иванишвили в настоящее время числится владельцем двух компаний, где указан как гражданин Грузии и России. Официально о получении им гражданства не сообщается. Сейчас он проживает в Южной Корее, где занимается рэпом.