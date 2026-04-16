Иран и США могут продлить перемирие: что об этом пишут зарубежные СМИ

Несмотря на то, что полноценное судоходство через Ормузский пролив не возобновилось, США и Иран рассматривают вопрос о продлении режима прекращения огня, что снижает риск возобновления военных действий. Что происходит на Ближнем Востоке, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Напомним, что в ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива.

Первый раунд мирных переговоров между США и Ираном прошел 11-12 апреля в Исламабаде и закончился безрезультатно. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Кроме того, Трамп поручил американским военным перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив.

По информации осведомленных источников Bloomberg, так как срок перемирия истекает на следующей неделе, посредники пытаются договориться о его продлении и провести технические переговоры для преодоления наиболее спорных вопросов, препятствующих заключению соглашения. К таким вопросам относятся возобновление судоходства в Ормузском проливе и будущее ядерной программы Ирана.

«Даже если сделка состоится, потребуется время, чтобы восстановить поставки энергоресурсов из стран Персидского залива, а это усиливает страх перед глобальной инфляцией. Есть также опасения по поводу перебоев с другими поставками, особенно с поставками удобрений, дефицит которых негативно отразится на производстве продовольствия и вызовет рост цен», - отмечается в статье.

Шансы на проведение второго раунда переговоров в ближайшие дни растут. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на этой неделе проводит в турне по странам Персидского залива, чтобы «заручиться поддержкой мирного процесса и предотвратить полномасштабную войну», отмечает Al Jazeera.

Главным камнем преткновения, по данным издания, остается срок замораживания обогащения урана в Иране и запасы страны в 440 кг высокообогащенного урана. Стороны обсуждают сроки между пятью и 20 годами.

При этом газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила о том, что Пентагон планирует до конца апреля перебросить на Ближний Восток еще 10 тысяч военнослужащих, отправив в регион авианосец USS George HW Bush с кораблями сопровождения.

«Дональд Трамп пытается оказать давление на Иран, чтобы добиться соглашения, которое могло бы положить конец многонедельному конфликту, и рассматривает возможность дополнительных ударов или наземных операций, если хрупкое перемирие не будет соблюдаться», - говорится в статье.

В свою очередь Иран, по данным источников Reuters, выдвинул предложение по Ормузскому проливу.

«Иран может позволить судам свободно проходить через оманскую часть Ормузского пролива без риска нападения при условии заключения сделки по предотвращению возобновления конфликта (…) Это предложение знаменует собой первый заметный шаг Тегерана по отказу от воинственных идей», - утверждает агентство.

При этом пока неясно, согласится ли Иран обезвредить мины и будут ли пропущены все суда, даже те, которые связаны с Израилем.