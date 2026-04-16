Папа Римский выступил против «тиранов», тратящих миллиарды на войны

Папа Римский Лев XIV выступил с критикой «тиранов», которые тратят миллиарды на ведение войн и «разоряют» мир. Его слова с выступления в Камеруне приводит Sky News.

Как отмечает телеканал, заявление прозвучало на фоне критики понтифика со стороны Дональда Трампа из-за войны в Иране.

«Мастера войны делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы все восстановить. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на <…> разрушения, но ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде нет», — заявил папа Римский.

12 апреля папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Иране и к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что войну подпитывает «иллюзия всемогущества». Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не США. Также американский президент сказал, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал то, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В ответ папа сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться по поводу войны в Иране.