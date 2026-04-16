Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» одержала убедительную победу на парламентских выборах, принял решение отказаться от использования резиденции своего предшественника Виктора Орбана. Как сообщает агентство Bloomberg, новый глава правительства не станет переезжать в апартаменты в Будайской крепости, которые были капитально отремонтированы предыдущей администрацией.

По информации источника, Мадьяр предпочёл разместить свою резиденцию в здании министерства, расположенном на противоположной стороне Дуная. Своё решение политик объяснил сугубо прагматичными соображениями: ему необходимо быть как можно ближе к зданию парламента, чтобы эффективно выполнять свои обязанности и оперативно взаимодействовать с законодательной властью.

Виктор Орбан, занимавший пост премьера, инвестировал в обновление исторического здания в Будайской крепости колоссальную сумму, достигающую почти 200 миллиардов форинтов, что эквивалентно примерно 650 миллионам долларов США. Эти затраты неоднократно критиковались оппозицией, которая называла их чрезмерными и неоправданными.

Комментируя для журналистов решение своего руководителя покинуть роскошный 300-летний особняк, советник Петера Мадьяра Золтан Танач сделал лаконичное, но ёмкое заявление, подчеркнув, что «правильная власть выглядит иначе».

Напомним, что партия «Тиса» под руководством Мадьяра обеспечила себе уверенное большинство в Государственном собрании, получив 138 мест из 199 возможных. Ожидается, что в течение ближайшего месяца состоится официальная процедура назначения нового премьер-министра, после чего он приступит к формированию кабинета. Помимо внутриполитических изменений, Петер Мадьяр уже обозначил контуры своей внешнеполитической линии, заявив о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.