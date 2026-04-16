Пентагон заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана

Соединенные Штаты сохраняют готовность возобновить боевые действия против Исламской Республики Иран, заявил на брифинге в Пентагоне министр войны Пит Хегсет.

© Московский Комсомолец

"Мы готовы выступить по приказу нашего президента, одним нажатием кнопки", - поделился подробностями он.

США объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с Ираном в минувшие выходные.

По его итогам Исламская Республика заявила, что стороны не сошлись во мнении по ряду ключевых тем.

Как говорят в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: американская сторона настаивает на изъятии этих материалов у Ирана.