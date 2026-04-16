Министр обороны США сослался на выдуманную цитату на выступлении в Пентагоне

На выступлении в Пентагоне министр обороны США Хегсет привёл в своей речи цитату, которая оказалась не библейским текстом, а художественным вымыслом. Этот отрывок был создан Квентином Тарантино для фильма «Криминальное чтиво».

В оригинальной Книге пророка Иезекииля (25:17) содержится иной текст: «И совершу над ними великое мщение, и накажу их в ярости Моей; и узнают, что Я — Господь, когда совершу над ними мщение Моё».

В киноленте персонаж Джулс, которого играет Сэмюэл Джексон, произносит выдуманную версию перед тем, как застрелить человека. Именно её и процитировал Хегсет: «Путь праведного человека со всех сторон окружен неправедностью эгоистичных и тиранией злых людей. Благословен тот, кто во имя милосердия и доброй воли ведёт слабых через долину тьмы, ибо он воистину хранитель брата своего и искатель заблудших детей. И я обрушу на тебя великую месть и яростный гнев на тех, кто пытается отравить и уничтожить моих братьев. И ты узнаешь, что имя моё - Господь, когда обрушу на тебя мщение моё».