Меган Маркл неожиданно отказалась от королевского титула во время визита в Австралию

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за восемь лет прибыли в Австралию, начав четырехдневный частный тур, который кардинально отличается от их королевского визита 2018 года. Теперь герцогиня Сассекская попросила называть ее просто «Мэг», отказавшись от официального титула, а пара расслабилась настолько, что никаких королевских прогулок не запланировали.

Герцог и герцогиня Сассекские в последний раз были в Австралии в 2018 году, когда они еще были старшими членами королевской семьи, и прошедшие почти десять лет сделали эту поездку совершенно иной. В первую очередь потому, что в ней не было никаких неформальных запланированных прогулок среди толпы с рукопожатиями и подарками. Скорее всего, пара совмещает благотворительные поездки с коммерческими мероприятиями, пока Меган пытается расширить охват своего бренда, и, поскольку визит проходит в частном порядке, они также расслабились в вопросе титулов.

Сассексы отправились на экскурсию по Мельбурну, и во время посещения Королевской детской больницы на вопрос, как бы они хотели, чтобы к ним обращались, Гарри просто пожал плечами и сказал «как вам будет угодно», а Меган предложила называть ее Мэг. Помощник пары также сообщил, что с Гарри и Меган все в порядке, они довольно расслаблены, и они оба любят Австралию и действительно рады вернуться, добавив, что эта страна похожа на дом для Гарри, который провел здесь много времени и с нетерпением ждет встречи со старыми друзьями.

В преддверии визита петиция с требованием, чтобы Гарри и Меган не получали никакого финансирования от налогоплательщиков или официальной поддержки во время их частного визита, собрала более 45 тысяч подписей, утверждая, что государственные средства не должны использоваться для частных поездок, однако офис супружеской пары отреагировал на негативную реакцию, заявив, что поездка действительно финансируется из частных источников и будет направлена на психическое здоровье, устойчивость общества, поддержку ветеранов и их семей, а также частные встречи и специальные проекты. После Мельбурна они отправились в столицу Австралии Канберру, где принц Гарри посетил австралийский военный мемориал вместе с ветеранами из числа коренных народов, после чего состоялся прием в честь «Игр непобедимых» в Австралии. После они возвращаются в Мельбурн, где принцу Гарри выступит в качестве основного докладчика на саммите InterEdge, а в четвертый и заключительный день тура герцог и герцогиня отправятся в плавание по гавани Сиднея с Invictus Australia и посетят матч по регби.

Помимо официальных встреч, не стоит забывать о скандальном «девичьем уик-энде» Меган, получившем название «Мэг-сток»: бывшая актриса выступит в качестве приглашенного спикера на мероприятии подкастера Джеммы О'Нил «Ее лучшая жизнь», которое пройдет в Сиднее в пятизвездочном отеле с 17 по 19 апреля, стоимость билетов составит 1400 фунтов стерлингов, а VIP-доступ с групповой фотографией за столом с Меган — 1670 фунтов. Организаторы обещают роскошный уик-энд на берегу океана, объединяющий женщин для душевных бесед, отдыха и смеха, и главным событием станет личная беседа с герцогиней Сассекской Меган.