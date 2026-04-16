Демократы задумали отстранить Трампа за «непригодность»: что известно

В США вновь разгорелись дебаты по поводу отстранения президента Дональда Трампа от должности. На этот раз причиной стали угрозы Трампа уничтожить «целую цивилизацию» в Иране - теперь демократы ставят под сомнение умственные способности и пригодность Трампа к президентской работе, пишет немецкий таблоид Bild.

Новая инициатива демократов подразумевает создание комиссии из 17 человек - возможно, под председательством врача - для изучения вопроса об отстранении Трампа по «состоянию здоровья». Пятьдесят членов Конгресса США уже поддерживают это предложение. В целом уже 85 членов Конгресса от Демократической партии призвали отстранить Трампа, но пока не одобрили конкретные законодательные предложения.

Демократы обсуждают, можно ли отстранить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Она определяет, кто берет на себя управление страной, если президент не может исполнять обязанности - например, из-за болезни или травмы.

В этом случае вице-президент Джей Ди Вэнс и большинство членов кабинета должны инициировать временное отстранение главы государства. Для окончательного смещения президента с должности потребуется в течение 21 дня получить две трети голосов в обеих палатах Конгресса. Шансы на успех ничтожно малы, поскольку республиканцы Трампа контролируют Конгресс, подчеркивает Bild.

Представитель Демократической партии Джейми Раскин заявил, что доверие общественности к способности Трампа управлять страной «упало до беспрецедентно низкого уровня». Однако в Белом доме парировали, что «острота ума и энергия президента Трампа резко контрастируют» с его предшественником - экс-президентом Джо Байденом.

В любом случае дебаты о непредсказуемом поведении Трампа продолжаются. Наблюдатели говорят о «самых безумных 48 часах» его президентства: Трамп поссорился с папой римским Львом XIV, опубликовал ИИ-фотомонтаж с собой в образе Иисуса Христа, заказал доставку еды из McDonald's в Овальный кабинет и вызвал путаницу заявлениями о возможном вторжении на Кубу.

Попытка отстранить Трампа однажды уже провалилась. Трамп использовал свои уголовные дела, чтобы представить себя жертвой политически мотивированного преследования.

В то же время профессор политологии Джим Мелчер считает, что демократов не столько волнует успех их плана. По мнению эксперта, их главная цель - повлиять на общественное мнение.