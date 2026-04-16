В Европе отреагировали на раскрытие мест производства БПЛА для Украины

Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать публикацию Минобороны РФ списка точных адресов производителей БПЛА, которые передают украинской стороне для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге.

«Мы не намерены усиливать это сообщение какими-либо деталями», - поделилась подробностями она.

Представитель ЕК отметила, что европейское объединение поддерживает Украину и расширяет собственную оборону.

Накануне Минобороны РФ опубликовало информацию, согласно которой, предприятия украинских компаний, производящих беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них, находятся на территории восьми государств Европы.

Российское военное ведомство раскрыло адреса компаний в Европе, производящих дроны для ударов по территории России, а также комплектующие к ним. В списке содержится двадцать один адрес.