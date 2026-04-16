В Париже разгорелся скандал на фоне выделения €18 млрд на кредит Киеву. Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что французские власти годами твердили гражданам о пустой казне, требуя экономить на социальных расходах и медицине. Но как только речь зашла об Украине, миллиарды нашлись сами собой, передают «Известия».

Политик подчеркнул, что государство должно в первую очередь помогать своим гражданам, снижая налоги и вкладываясь в здравоохранение, а не тратить средства за рубежом.

Он также указал на разрушительное влияние американских действий на Ближнем Востоке на европейскую экономику и призвал вернуть Франции суверенитет, включая энергетическую независимость.

Ранее выделение €90 млрд Киеву торпедировал Будапешт. Но после того как 12 апреля на выборах в Венгрии победила проевропейская партия «Тиса», ее лидер Петер Мадьяр заявил, что блокировать помощь больше не будет. Вдобавок на встрече в Берлине несколько стран ЕС пообещали Украине еще €4,6 млрд на оружие.