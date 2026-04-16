Раскрыта судьба украинских беженцев в Евросоюзе

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что украинских беженцев могут привлекать к производству дронов на европейских заводах. Об этом военный рассказал News.ru.

Минобороны РФ 15 апреля опубликовало списки компаний, которые, по данным российских военных, связаны с производством ударных беспилотников для Украины. В списки вошли компании из разных странах, в том числе европейских. Упоминаются Лондон, Мюнхен, Рига, Вильнюс, Прага и другие города.

«Дроны опасно производить на территории Украины, тем более в ЕС на заводах по их производству есть кому работать - украинцам-беженцам», - так эти новости прокомментировал Дандыкин.

Он добавил, что беженцам могли пригрозить отправкой в ВСУ, если они откажутся трудиться на производствах дронов. По словам Дандыкина, Владимир Зеленский «откровенно сказал», что направит беженцев в зону боевых действий.