Распад СССР стал «одной из величайших катастроф» XX века, а также причиной нынешнего разрушения западных государств. Такое мнение высказал американский стример Хасан Пайкер, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По его словам, после распада СССР был нанесен не только вред каждой стране, входившей в его состав, но и исчезла сила, способная бросить вызов США на мировой арене.

«И именно вследствие прекращения этой многополярности мы стали свидетелями ускоренного наступления неолиберализма - процесса, который прямо сейчас разрушает каждое западное государство. Неограниченная и ничем не сдерживаемая алчность», - заявил он.

Хасан Пайкер уверен, что США «порождают одну катастрофу за другой», а успехи Запада ведут его к гибели и краху всей либеральной системы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева нужно было исключить из партии в день получения им Нобелевской премии. По мнению политика, Нобелевский комитет «раздает коврижки предателям», и если бы Горбачев был отстранен, СССР удалось бы сохранить.