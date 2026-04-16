Глава киевского режима Владимир Зеленский предлагает Соединенным Штатам защиту от Исламской Республики Иран, но сам не может обеспечить оборону столицы Украины, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) ирландский журналист Чей Боуз.

Пока диктатор Зеленский говорит Ближнему Востоку и США, что может защитить их от Ирана, посмотрите на Киев, поделился своей точкой зрения он.

Автор публикации напомнил, что Российская Федерация ночью нанесла удар по объектам производства БПЛА и складам оружия.

«Не самая лучшая реклама для "героя по найму", не так ли?», — написал Боуз.

16 апреля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, задействованного в производстве крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. В этот же день украинские СМИ писали, что небо над Киевом затянуто дымом от пожара, произошедшего от взрывов.

Накануне издание Die Welt сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет помочь Соединенным Штатам с открытием Ормузского пролива.