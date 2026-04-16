В России высказались о дальнейшей судьбе Ливана

Несмотря на прямые переговоры с ливанскими представителями, Израиль может продолжить военные операции против «Хезболлы» и превратить часть ливанской территории в «выжженную землю». Об этом заявили опрошенные газетой «Ведомости» российские эксперты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Также Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. 24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани.

После заключения перемирия между Ираном и США Израиль отказался распространять эти договоренности на ливанскую территорию. В военном ведомстве Израиля подчеркнули, что кампания проводится с целью укрепления «передового оборонительного пункта» на юге Ливана для защиты северных израильских городов. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны свои дома был вынужден покинуть каждый пятый из 5,5 млн жителей Ливана.

Вероятнее всего, Израиль продолжит военные операции против движения «Хезболла», но эта кампания не станет легкой прогулкой для армии, уверен аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров.

«Если израильские военные решат превратить Южный Ливан во вторую Газу, то еврейское государство может столкнуться не только с сильным военным сопротивлением, но и с санкциями со стороны ряда западных государств», – считает Наджаров.

Эксперт также усомнился в возможности прорыва в ливано-израильских переговорах, так как без участия «Хезболлы» компромисс между сторонами невозможен, и сам Израиль не заинтересован в поиске мирного решения.

«В краткосрочной перспективе израильское руководство пытается сохранить участие США в войне на Ближнем Востоке, чтобы не остаться один на один с Ираном и его региональными союзниками», – пояснил востоковед.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов в свою очередь обратил внимание на то, что израильская армия методично уничтожает ливанские населенные пункты на юге страны.

По его словам, это делается Израилем для того, чтобы впоследствии превратить эти территории в «выжженную землю» и установить над ними свой контроль.

Даже если Израилю и Ливану удастся договориться, без функциональных инструментов выполнение договоренностей вряд ли будет возможно, констатирует научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

«К тому же пока довольно сложно представить добровольное разоружение «Хезболлы», поэтому потенциальное перемирие наверняка будет регулярно нарушаться», – уверена эксперт.

Напомним, что 11-12 апреля прошли мирные переговоры между США и Ираном, однако они закончились безрезультатно. При этом, по данным осведомленных источников СМИ, Тегеран несколько раз переносил переговоры с США в Исламабаде из-за израильских атак по Ливану и существует риск того, что он выйдет из процесса мирного урегулирования, если израильская армия продолжит бомбардировки.