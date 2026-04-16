Китай блокирует еще один важный морской путь

На фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном и фактической блокады Ормузского пролива, Китай перекрывает подход к стратегическому рифу Скарборо в Южно-Китайском море, пишет BILD.

Спутниковые снимки зафиксировали, что Пекин использует корабли и плавучий барьер для блокирования доступа к спорной территории, расположенной в 220 км от филиппинского острова Лусон. Обе страны претендуют на этот район, богатый рыбой и важный для торговли, но фактический контроль Китай установил еще в 2012 году.

Эксперт по геополитике профессор Клеменс Фишер предупреждает, что маневр Китая имеет «совершенно другое измерение», чем блокада Ормузского пролива. Через Южно-Китайское море ежегодно проходит около трети мирового морского грузооборота — товаров на сумму около $3,3 трлн. Семь прибрежных государств борются за права в девяти различных зонах, а Китай вовлечен практически в каждый конфликт.

Последствия ударят по всему миру, включая Германию. Сама неопределенность способна поднять страховые премии за суда и грузы, что приведет к росту транспортных расходов и, в конечном счете, к удорожанию товаров для конечных потребителей, говорится в материале.