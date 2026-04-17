Раскрыто содержание обсуждаемого соглашения США и Ирана

Обсуждаемый США и Ираном меморандум о взаимопонимании предусматривает «добровольный» мораторий на обогащение урана Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что Вашингтон настаивает на 20-летнем ограничении, тогда как иранская сторона предлагает сократить срок моратория до пяти лет. Посредники продолжают попытки сблизить позиции сторон и найти приемлемый вариант.

Кроме того, предполагается, что Иран сможет сохранить исследовательские ядерные реакторы для производства медицинских изотопов, но обязуется размещать все объекты исключительно над землей. Подземные комплексы, в свою очередь, предполагается вывести из эксплуатации.

По данным источников, меморандум затрагивает и Ормузский пролив, однако по этому вопросу между сторонами сохраняются существенные разногласия. Также остается неясным, распространяются ли положения документа на иранскую программу баллистических ракет.

Ранее стало известно, что США рассматривают сделку, в рамках которой Вашингтон разблокирует 20 миллиардов долларов замороженных иранских активов в обмен на отказ Тегерана от накопленного обогащенного урана.