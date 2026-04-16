Глава правительства Италии Джорджа Мелони своими действиями ведет страну к войне с Российской Федерацией, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

Он, в частности, напомнил, что премьер-министр Италии назвала поддержку Украины стратегической необходимостью и нравственным долгом.

«Дорогая Джорджа, ты ведешь Италию к краю ужасной войны с Россией», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Италия встала на тропу войны, а не достижения мира, резюмировал финский политик.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявила, что Рим продолжит оказывать на Москву экономическое давление в рамках G7 и ЕC для якобы урегулирования конфликта на Украине.