Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию вокруг анонсированных президентом США Дональдом Трампом переговоров между Израилем и Ливаном, а также оценил перспективы достижения соглашение о прекращении огня между странами.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и Ливан проведут переговоры на уровне своих лидеров в этот четверг, 16 апреля. По словам политика, сейчас его команда работает над тем, чтобы создать небольшую передышку в конфликте между государствами. В Израиле подтвердили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Ливана. При этом в Ливане опровергли анонс Трампа о переговорах глав государств.

Михайлов выразил мнение, что заявление Трампа о предстоящих переговорах между Израилем и Ливаном — прежде всего попытка американского экс‑президента укрепить имидж миротворца. При этом реальные шансы на встречу лидеров двух стран эксперт оценил скептически.

Трампу, прежде всего, вновь хочется предстать в роли миротворца. Он заявляет, что Ливан и Израиль готовы к встрече, — и преподносит это как свою заслугу. Действительно, многие считали такую встречу прорывом: впервые за десятилетия стороны могли бы сесть за стол переговоров. Однако текущая ситуация делает это маловероятным. Учитывая, что сейчас Израиль просто сносит целые деревни, очищая Ливан от ливанцев, вряд ли такая встреча состоится даже при желании ливанского руководства. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт подчеркнул: руководство Ливана не готово идти на прямые контакты с Израилем — в том числе из‑за внутриполитической обстановки в стране. Ключевой фактор, осложняющий достижение соглашения о прекращении огня, — влияние «Хезболлы» и её связь с Ираном.

«В Ливане растёт недовольство бездействием руководства и армии, которую многие считают недостаточно решительной. На этом фоне ливанские власти, скорее всего, не готовы идти на прямые контакты с Израилем — особенно учитывая, что «Хезболла» по‑прежнему сохраняет влияние в стране и пользуется поддержкой. Встреча сторон может состояться в будущем, но только при одном условии: если будут учтены интересы «Хезболлы» и Ирана. Важно помнить, что «Хезболла» фактически выступает прокси‑силой Ирана в регионе. Поэтому любое соглашение, достигнутое Ливаном и Израилем без согласования с этими игроками, будет обречено на провал: и «Хезболла», и Иран его не примут», — сказал эксперт.

Михайлов добавил, что для премьер‑министра Израиля Нетаньяху продолжение ударов по позициям «Хезболлы» имеет принципиальное значение — это часть стратегии по сохранению собственной власти. При этом влияние Трампа на ситуацию в регионе, по оценке политолога, минимально.

«Для Биньямина Нетаньяху продолжение военной кампании против «Хезболлы» и Ирана — это способ сохранения собственной власти. Остановка конфликта может обернуться для него серьёзными репутационными потерями и ослабить его позиции внутри страны. Что же касается влияния Дональда Трампа на ситуацию в регионе, то оно минимально. Скорее наоборот: можно предположить, что за инициативой Трампа посадить стороны за стол переговоров стоит Израиль. Ведь такой диалог, скорее всего, будет означать уступки со стороны Ливана — в том числе отказ от поддержки «Хезболлы», что фактически может быть воспринято как предательство движения», — заявил специалист, отметив, что в ближайшее время рассчитывать на прекращение огня между Израилем и Ливаном не приходится.

Ранее Нетаньяху заявил о намерении уничтожить ливанский город Бинт-Джбейль, назвав его оплотом «Хезболлы».