"Укрэнерго" объяснило блэкаут на юге страны

Блэкауты в населенных пунктах на юге Украины произошли из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Ранее стало известно о блэкауте в Николаеве и в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Позже в Николаевской областной администрации уточнили, что, помимо областного центра, обесточены населенные пункты в Николаевском и Баштанском районах региона.

Как пояснила "Укрэнерго" в Telegram-канале, отключения электроэнергии связаны с повреждением энергетической инфраструктуры в четверг утром. По данным компании, в результате частично обесточены потребители в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области, аварийно-восстановительные работы еще не начались.