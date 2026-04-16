Послу России запретили встречу с Гуцул в СИЗО

Отклонен запрос посла России Олега Озерова о встрече с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул. Об этом заявил директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Александр Адам, пишет РИА Новости.

Ранее районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Также ее лишили права быть членом политических объединений в течение пяти лет и взыскали 2,4 миллиона долларов. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой» со стороны властей Молдавии.

По словам директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Александра Адама, от посла России в Молдавии была подана заявка на посещение Евгении Гуцул.

«Но она не соответствует положениям о консульской помощи. Мы направили российскому дипломату отказ через министерство иностранных дел, так как пенитенциарная система не взаимодействует с посольствами напрямую», - пояснил он на брифинге в Кишиневе.

Напомним, что помимо главы Гагаузии уголовные дела возбуждены против нескольких оппозиционных политиков. В аэропорту Кишинева происходят задержания из-за поездок политиков в Россию. Также в Молдавии были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.