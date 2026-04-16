Обзор иноСМИ: «лазейка против блокады Трампа» и цена «бесконечных войн» Израиля

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«У Ирана есть лазейка против блокады Трампа»

После того, как переговоры между Ираном и США снова провалились, американский президент Дональд Трамп распорядился начать блокаду иранских портов и судоходства. В центре блокады находятся Персидский залив и Ормузский пролив. Именно через этот регион Иран экспортирует большую часть своей нефти - особенно в Китай и Индию. Но проблема, с которой Трамп столкнется, пытаясь изолировать Иран, будет заключаться не в Персидском заливе, а в Каспийском море, пишет 19FortyFive. Каспийское море - скорее «озеро размером с Германию», чем настоящее море. Его вода солоноватая, она примерно в три раза менее соленая, чем океанская. Но его берега делят между собой пять стран.

Иран имеет крупные порты и военно-морскую базу на Каспийском море. Военно-морские силы России и Ирана давно координируют свои действия. Каспийские порты Бандар-Анзали и Чалус остаются центрами, через которые Иран может получать поставки из России. Бандар-Анзали - более традиционный порт, в то время как в Чалусе находится база Корпуса стражей исламской революции. Иран также извлекает выгоду из газовых обменов с Азербайджаном, страной, которая часто позиционирует себя в авангарде антииранского альянса, но, подобно Турции, ведет двойную игру. По мнению автора статьи, чтобы закрыть «каспийскую лазейку», США пришлось бы использовать свое превосходство в воздухе и заявить, что любое судно, входящее в территориальные воды Ирана в Каспийском море, будет потоплено.

«Цена, которую Израиль платит за свои войны»

За предыдущие два с половиной года Израиль, казалось, одержал победу над ХАМАС, «Хезболлой» и Ираном, своими злейшими врагами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала, что может вести длительные кампании, продемонстрировала впечатляющие технические возможности (атака с использованием пейджеров), и проецировала силу по всему региону, нападая на Иран и йеменских хуситов. Теперь же Израиль начал войну, призванную стать финальным ударом по иранской ядерной и баллистической угрозам, пишет Foreign Policy. Шесть недель спустя военный потенциал Ирана серьезно подорван, но цели, озвученные Нетаньяху и Трампом, далеки от достижения: режим по-прежнему находится у власти, обладает обогащенным ураном и сохраняет большой запас баллистических ракет и беспилотников. Что еще важнее, Иран показал, что может перекрыть Ормузский пролив. Между тем, «Хезболла» оказала гораздо более сильное сопротивление, чем ожидал Израиль, и не проявляет никакого желания разоружаться. По словам автора Foreign Policy, оценка ресурсов и возможностей Израиля «не внушает оптимизма».

Сила Израиля опирается на три основные составляющие: его военную мощь, способность экономики поддерживать все более дорогостоящие и затяжные войны, а также союз с США. Во всех трех областях Нетаньяху довел эти ресурсы до предела и, похоже, требует еще большего. Даже если война скоро завершится, расходы Израиля на оборону останутся высокими. Армия продолжает размещать войска в половине сектора Газа и на обширных территориях южной Сирии. Израильское правительство относится к армии так, будто она обладает неограниченными ресурсами. Резервистов призывают на непомерно длительные сроки. Нетаньяху планирует добавить 116 миллиардов долларов к оборонному бюджету в течение 10 лет. Такой уровень расходов окажет давление на экономику за счет роста долга и/или повышения налогов. В то же время иранская война нанесла политический ущерб Трампу перед осенними выборами. Американские СМИ сообщают, что президент США может сделать Нетаньяху «козлом отпущения». Израиль, похоже, обречен на неопределенное будущее, полное бесконечных войн на фоне сокращения ресурсов и без полной поддержки США.

«Энергетический кризис: главный козырь - в руках Ирана»

Каждый день, пока продолжается противостояние в Персидском заливе, мир лишается одной восьмой части своих запасов нефти, пишет The Telegraph. По оценке Международного энергетического агентства, мир теряет 13 миллионов баррелей в день. Дефицит, вероятно, возрастет до 15 миллионов, если ВМС США осуществят свой план по блокировке иранской нефти, транспортируемой через Ормузский пролив. Мировой рынок физической нефти уже находится в состоянии экстремального стресса. Фактическая цена Brent с поставкой в ​​Европу сегодня торгуется на уровне 145-150 долларов. По словам экс-сотрудника военной разведки Израиля Дэнни Ситриновича, поразительно, что даже после пяти недель ожесточенных боев администрация США, похоже, по-прежнему не понимает одного важнейшего момента: Иран - это не Венесуэла. Закрытие Ормузского пролива не заставит Иран подчиниться.

Если Трамп думает, что Китай испытает дефицит нефти и окажет давление на Иран, чтобы тот вновь открыл Ормузский пролив, он рискует попасть в очередную ловушку самообмана. Всё, что нужно сделать Корпусу стражей исламской революции, - это продержаться еще два-три месяца и дождаться, пока дефицит мировых поставок нефти совпадет с сезоном летних автомобильных поездок в США. Иран находится в серьезном экономическом кризисе, но это пока не имеет значения. Тегеран только что получил огромную прибыль от экспорта благодаря резкому росту цен на нефть. Страна не голодает. Она имеет сухопутный доступ к «относительно дружественным странам»: Турции, Пакистану и, косвенно, к России и Казахстану. В то же время американская блокада подрывает давнюю американскую доктрину свободного судоходства. Это «настоящий подарок китайской пропаганде».

«Новая судьба советских памятников: в Германии тайно обсуждают смену статуса мемориалов?»

Приближается 8 мая - День освобождения, день немецкой благодарности советским освободителям. Нервозность растет. Что предпримут власти на этот раз, чтобы дискредитировать память как победителей, так и благодарных немцев, задается вопросом Berliner Zeitung. Год назад, спустя 80 лет после капитуляции нацистской Германии, министерство иностранных дел (еще под руководством Анналены Бербок) выпустило «рекомендательное письмо». В нём ведомство призвало округа, муниципалитеты и мемориальные комплексы Берлина и Бранденбурга принципиально не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, «а в случае появления - выпроваживать как незваных гостей».

Документ под грифом «строго конфиденциально» был разослан главам округов через министерство внутренних дел Бранденбурга, но в итоге всё же стал достоянием общественности. Попытка государства-правопреемника нацистского режима отстранить представителей стран, которым Вторая мировая война стоила миллионов жизней, возмутила общественность и привела к прямо противоположному результату. Начался процесс солидаризации с Россией, подчеркивается в статье. Год спустя стало известно о дискуссии о «перепрофилировании». Поводом для возмущения активистов стала так называемая «секретная конференция», прошедшая в музее Берлин-Карлсхорст в марте. Сообщалось, что на этой конференции эксперты обменялись идеями о том, как можно «перепрофилировать советские военные мемориалы в соответствии с новой политикой увековечивания памяти». Berliner Zeitung подчеркивает, что снос военных мемориалов исключен. Они защищены международными договорами, в частности, соглашением об охране военных захоронений, заключенным между Германией и Россией 16 декабря 1992 года.

«Чего Америка хочет от мира»

С момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом лидеры и люди по всему миру ломают голову, задаваясь вопросом: «Чего же на самом деле хочет Америка?». От Пекина до Лондона этот вопрос волнует весь мир. По мнению автора Hungarian Conservative Шона Ноттоли, Трамп не разрушает либеральный мировой порядок, созданный Соединенными Штатами, а, наоборот, «отчаянно пытается его спасти». Мы живем в новую эпоху конкуренции великих держав, подчеркивает автор статьи.

Появились претенденты, стремящиеся бросить вызов существующему положению вещей и разрушить либеральный мировой порядок. Как и во времена холодной войны, сегодня по всему миру наблюдается появление антиамериканских коалиций. В условиях, когда Россия, Китай, Иран и Северная Корея совместно усиливают давление на США, Соединенные Штаты призывают своих союзников вернуть свои оборонные возможности к уровню времен первой холодной войны, «пока не стало слишком поздно», подчеркнул автор статьи. США нуждаются в том, чтобы такие крупные страны, как Германия, Польша и Великобритания, быстро увеличили численность своих традиционных вооруженных сил и финансовый вклад в альянс.