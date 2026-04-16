«Мешаются под ногами»: обида на ЕС «затмила» разум Трампа

НАТО переживает сильнейший кризис в истории, а у президента США Дональда Трампа есть личные причины не любить европейских лидеров. Что происходит в Североатлантическом альянсе, и грозит ли ему развал, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. Также американский лидер обвинил европейских союзников по НАТО в отказе помогать с открытием Ормузского пролива, назвав их «бумажными тиграми», и высказал желание выйти из альянса.

По информации американских СМИ, на фоне резких заявлений Трампа страны Европы начали разрабатывать запасной план по защите на случай выхода США из НАТО. А ряд европейских политиков усомнились в том, что Североатлантический альянс, который изначально был создан именно американцами, переживет текущий кризис.

В частности, министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что альянс может развалиться в ближайшие десять лет.

«Никто не может с уверенностью сказать, насколько это вероятно. Но когда такого рода заявления делает американский президент, надо относиться к ним серьезно», — отметил Столтенберг.

В свою очередь опрошенные агентством политологи обратили внимание на то, что ненависть Трампа к НАТО вызвана не только позицией союзников по войне с Ираном, но и разным взглядом на мир с европейцами. Однако, по их словам, вряд ли Трамп сможет добиться выхода США из альянса.

«Большинство европейских правительств — глобалисты. Трамп, напротив, выступает с национал-консервативных позиций. (…) Трамп не видит смысла в противостоянии НАТО с Россией. Он хочет двигать организацию на север для освоения Арктики. В том числе для этого он рассчитывает взять под контроль Гренландию», — пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

При этом, по его словам, США намного больше заинтересованы не в Европе, а в укреплении влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у Трампа «есть личные причины не любить европейских лидеров».

«Он помнит, как они поддерживали Демократическую партию и радовались завершению его первого президентского срока. По его мнению, они слабые местечковые политики, которые только мешаются под ногами», — заметил Васильев.

США не позволят выйти из НАТО, как бы Трампу этого не хотелось, уверена президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина.

Эксперт напомнила, что ранее конгресс запретил главе государства по своему желанию выходить из НАТО. Эта инициатива была предложена конгрессменом Марко Рубио, который сейчас занимает пост главы Госдепартамента.

«Чтобы сделать это, Трампу нужно заручиться поддержкой двух третей обеих палат парламента, что просто невозможно», — уточнила Пархалина.

По ее словам, можно ожидать, что США перебросят американские войска из Германии, Италии и Испании, выступивших против политики Трампа, в Польшу, Румынию и одну из балтийских республик, а также сократят участие в европейских военных учениях. При этом Трампа не интересует то, что он теряет влияние не только на Европу, но и вообще на весь мир.

«Личная обида на европейцев затмила его разум. В том числе это проявилось в нападках на папу римского», — констатировала Пархалина.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на папу римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики. Американский лидер также заявил, что «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме. По его мнению, понтифик должен благодарить за свое избрание именно его.

Лев XIV заявил, что собирается вступать с Трампом в полемику, однако отметил, что не боится администрации США. Он также назвал угрозы всему иранскому народу неприемлемыми.