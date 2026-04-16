Известные люди, родившиеся 16 апреля: биографии и интересные факты

16 апреля, родились знаменитые актеры, музыканты и писатели — от Чарли Чаплина до Надежды Ручки. Подробности — в материале «Рамблера».

Чарли Чаплин

Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне в семье артистов мюзик-холла. Впервые вышел на сцену в пять лет, заменив мать во время выступления. В 1914 году выпустил свой первый самостоятельный фильм «Застигнутый дождем», а к концу 1910-х стал самым популярным и высокооплачиваемым комедийным актером США. Всемирную славу ему принес образ бродяжки Чарли — героя немых короткометражек, полных лиризма и сатиры. Чаплин также был режиссером, сценаристом, композитором и продюсером, а его последняя картина «Графиня из Гонконга» вышла в 1967 году. Он удостоен двух премий «Оскар» (в том числе почетной), а в 1972 году получил «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф.

Анатоль Франс

Анатоль Франс (настоящее имя — Франсуа Анатоль Тибо) родился 16 апреля 1844 года в Париже в семье книготорговца. После учебы в иезуитском колледже и службы библиографом в 1876 году получил должность заместителя директора библиотеки французского Сената, что позволило ему заниматься литературой. Широкую известность ему принес сатирический роман «Преступление Сильвестра Боннара» (1881), а в 1890 году вышел философский роман «Таис», где он переосмыслил житийный жанр. Среди других его известных произведений — «Остров пингвинов», «Боги жаждут» и «Восстание ангелов». Франс активно участвовал в общественной жизни: выступал в защиту Дрейфуса, а в 1920 году вступил во Французскую коммунистическую партию. В 1921 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, а полученные средства пожертвовал голодающим России.

Евгений Самойлов

Евгений Самойлов родился 16 апреля 1912 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего Путиловского завода. После окончания Ленинградского художественного политехникума в 1930 году начал театральную карьеру, работал под руководством Всеволода Мейерхольда, а с 1940 по 1967 год служил в Театре Революции (позже — Театр имени Маяковского). С 1968 года стал актером Малого театра, где создал запоминающиеся образы в пьесах Островского и Толстого. В кино дебютировал еще в 1934 году, а всего на его счету десятки ролей, включая фильмы «Чапаев», «Светлый путь» и «Они сражались за Родину». В 1974 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Евгений Самойлов прожил долгую жизнь и скончался в 2006 году в возрасте 93 лет.

Иван Бортник

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве, с юности увлекся театром и кино, занимался в студии при ЦПКиО имени Горького. Окончил Театральное училище имени Щукина на курсе Владимира Этуша, а в 1961 году начал карьеру в Московском драматическом театре имени Гоголя. В 1967 году перешел в Театр на Таганке, где стал одним из ведущих актеров и близким другом Владимира Высоцкого — поэт даже посвятил ему песню «Письмо другу». Среди самых известных киноработ артиста — роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мать», а также в культовой ленте «Покровские ворота». В 2000 году Бортнику присвоили звание народного артиста РФ. Актер скончался в 2019 году в Москве на 80-м году жизни.

Надежда Ручка

Надежда Ручка родилась 16 апреля 1981 года в украинском Никополе, а после школы переехала в Москву, где получила экономическое образование в МИМЭО. Параллельно с учебой работала в модельном агентстве и занималась вокалом с педагогом из Гнесинки. В 2004 году она пришла в группу «Блестящие», сменив Жанну Фриске, и в ее составе записала такие хиты, как «А я все летала», «Огонь и вода» и «Ты не такой». Певица оставалась солисткой коллектива до 2016 года, после чего занялась сольным творчеством, но в 2022-м вернулась в группу. Помимо музыки, Ручка снималась в кино, участвовала в шоу «Танцы со звездами» и входила в жюри проекта «Ну-ка, все вместе!». В 2017 году она вышла замуж за менеджера нефтяной компании и родила сына Льва.