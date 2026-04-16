Бывшая сторонница Трампа раскрыла содержание личной переписки с ним

Экс-сторонница президента США Дональда Трампа и бывший член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин рассказала, что в личной переписке с ней американский лидер не проявляет достаточное сострадание. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По словам Грин, после ссоры с Трампом она вышла с ним на связь, и хозяин Белого дома холодно отреагировал на поступающие угрозы в адрес ее детей.

«Он, по сути, обвинил меня. Он не проявил сострадания к моим детям, которым угрожают. Он, по сути, обвинил меня в том, что если моего сына убьют, это будет моя вина», — рассказала экс-конгрессвумен.

Ранее Трампа спросили, что он думает о заявлениях Тейлор Грин о том, что из-за его слов ей стало поступать много угроз.