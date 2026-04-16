Пашинян заявил о проникновении мафии в правительство и суды Армении
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что мафия «пустила метастазы» в государственные структуры, в том числе в правительство, парламент и судебную систему Армении.
Выступая перед депутатами, премьер-министр Никол Пашинян подверг жесткой критике ситуацию в стране, передает РИА «Новости».
«Мы боремся против мафии, и эта мафия пустила свои метастазы во многих сферах», – подчеркнул политик.
По словам Пашиняна, криминальные элементы проникли в Национальное собрание, правительство, полицию и следственные органы. Для решения проблемы требуются решительные хирургические методы.
Особое недовольство армянского лидера вызывает текущее состояние системы правосудия. Руководитель правительства назвал происходящее в этой сфере настоящим позором, несмотря на все попытки властей исправить ситуацию.
В качестве выхода из кризиса политик предложил внедрить институт суда присяжных. Реализация этой инициативы потребует внесения изменений в конституцию республики.
Ранее Пашинян заявил о предотвращении плана криминального духовенства по захвату власти в Армении.
