Пашинян заявил о проникновении мафии в правительство и суды Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что мафия «пустила метастазы» в государственные структуры, в том числе в правительство, парламент и судебную систему Армении.

Выступая перед депутатами, премьер-министр Никол Пашинян подверг жесткой критике ситуацию в стране, передает РИА «Новости».

«Мы боремся против мафии, и эта мафия пустила свои метастазы во многих сферах», – подчеркнул политик.

По словам Пашиняна, криминальные элементы проникли в Национальное собрание, правительство, полицию и следственные органы. Для решения проблемы требуются решительные хирургические методы.

Особое недовольство армянского лидера вызывает текущее состояние системы правосудия. Руководитель правительства назвал происходящее в этой сфере настоящим позором, несмотря на все попытки властей исправить ситуацию.

В качестве выхода из кризиса политик предложил внедрить институт суда присяжных. Реализация этой инициативы потребует внесения изменений в конституцию республики.

Ранее Пашинян заявил о предотвращении плана криминального духовенства по захвату власти в Армении.

