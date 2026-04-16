Названа причина, по которой «разваливается» команда Трампа

Кабинет президента США Дональда Трампа «разваливается» из-за провальной военной кампании в Иране. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог Малек Дудаков.

Ранее Politico заявило, что глава Пентагона Пит Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по Украине на этой неделе.

По мнению Дудакова, команда Трампа начинает «разваливаться на наших глазах». Он напомнил о недавней отставке генпрокурора Пэма Бонди, а также о том, что до него уволили главу Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Сейчас на очереди, я думаю, глава ФБР Кэш Патель и министр войны Пит Хегсет», — считает эксперт.

По словам Дудакова, по чиновникам силового блока ударила провальная военная кампания в Иране. Он считает, что на Хегсета возложат ответственность за все провалы, которых было огромное количество, ведь он был «одним из главных адвокатов» войны на Ближнем Востоке и был уверен в быстром успехе.