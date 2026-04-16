Зеленский рассказал об отсрочке вступления Украины в ЕС на 100 лет

Украина вступит в Европейский союз (ЕС) через 100 лет, если Брюссель захочет стать сильнее лишь через 100 лет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ZDF.

Он считает, что Киеву выгоднее присоединиться к Евросоюзу, а не к Североатлантическому альянсу (НАТО). По словам Зеленского, вступление Украины в ЕС укрепит объединение с помощью количества личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технологий.

«Если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 лет», — подчеркнул политик.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину. По его словам, сейчас они постоянно контактируют с Тегераном.