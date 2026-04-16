Ормузский пролив под контролем Ирана: США ограничиваются угрозами

Судоходство в Ормузском проливе фактически контролируется иранской стороной, которая пропускает лишь ограниченное число танкеров и взимает плату. Об этом «Ведомостям» сообщил основатель Prime Shipping Agency LLC Сердар Джумаев.

По его словам, в основном через пролив следуют китайские и другие азиатские танкеры — не более одного-двух в сутки, и, как правило, с разрешения Ирана.

США объявили о блокировке прохода судам, платившим Тегерану, однако пока это заявление носит политический и медийный характер, отмечает Джумаев.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин пояснил, что американские корабли не рискуют приближаться к проливу со стороны Аравийского моря, опасаясь огня иранских береговых ракетных комплексов и дронов.

При этом крупные торговые суда остаются уязвимыми для перехвата в открытом море. США угрожают прошедшим через пролив, вынуждая их останавливаться или разворачиваться, но реальных действий пока не предпринимают.